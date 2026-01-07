El Gobierno limita por primera vez los intereses de los créditos al consumo para evitar abusos

El Gobierno ha dado un paso decisivo para poner coto a los créditos al consumo más caros y evitar abusos a los clientes. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que transpone las directivas europeas de crédito al consumo y que introduce, por primera vez en España, límites a los intereses que se pueden cobrar a la hora de pedir un préstamo.