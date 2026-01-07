edición general
El Gobierno limita por primera vez los intereses de los créditos al consumo para evitar abusos

El Gobierno ha dado un paso decisivo para poner coto a los créditos al consumo más caros y evitar abusos a los clientes. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que transpone las directivas europeas de crédito al consumo y que introduce, por primera vez en España, límites a los intereses que se pueden cobrar a la hora de pedir un préstamo.

#4 minossabe *
Malditos comunistas de perrosanxe! Otra vez poniendo palos en las ruedas del libre mercado!
autonomator #5 autonomator *
#4 si, pero miralo, ni una bandera española ¿Eh?. Ni una.
Maldita dictadura.
Son todos iguales.
¿Y los catalanes?
Solo el pueblo salva al pueblo.
AlienRoja #1 AlienRoja
Más vale tarde que nunca
1 K 20
#2 chavi
Un 22% es una salvajada.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Si ya el 22% TAE me parece una burrada (suele tener truco #2, son cosas a 3 meses que pagan un 5,5%. Por ejemplo, pides 100 euros y pagas tres cuotas de 37 euros) no quiero pensar en las hostias que meterán por ahí si meten ese límite.
#6 chavi
#3 Lo mas bestia es el revolving a cuota fija que te cuelan sin que lo sepas a la minima que te despistas con las "tarjetas descuento"...
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Eso de que pagas un fijo mes a mes ... por los siglos de los siglos ¿no? Es el modelo de las tarjetas de USA para que estés toda la vida endeudado.
#9 chavi
#7 No solo eso, la deuda crece de modo geométrico y los tipos son enormes.

Como te despistes te quedas sin casa y sin nada solo por poner gasolina al coche
#8 Martillo_de_Herejes
Pues no hay mucha diferencia con el tipo de interés que aplican ahora.... Pero se han puesto el disfraz de Spiderman y vienen con el cuento de que están defendiendo los intereses de los consumidores. Po bueno. Pero está bien que lo hagan.... estas financieras son unas auténticas hijasdeputa.

Por otro lado, no sé si votarla bulera porque, por un lado, habla de un tipo de interés del 3000% TAE (y lo hace dos veces), lo que es un disparate... en mi vida me he tenido que enfrentar a una demanda…   » ver todo el comentario
#11 Martillo_de_Herejes *
Es un producto financiero tan complejo que debería estar prohibido, directamente. Cuesta mucho de comprender, porque es completamente antiintuitivo.
#10 Martillo_de_Herejes
Es una jugada siniestra por parte del gobierno... Hasta ahora, cuando una financiera te prestaba con un 22% de intereses, podías cargarte ese interés usurario porque era manifiestamente desproporcionado con el tipo medio aplicable a los contratos de consumo.

Ahora, tal y como ha explicado el periódico, el tipo del 15% se suma a ese tipo medio de créditos al consumo pudiendo alcanzar el 22%, y ya no sería usurario ni abusivo.
#12 minossabe
#10 Europa está llena de empresas que prestan a más del 15% a todo tipo de proyectos empresariales o de adquisición de bienes de consumo.
#13 Martillo_de_Herejes
#12 Un 15% no es usurario; un 22%, sí. Y ahora, gracias al gobierno, el 22% tampoco lo será. Cofidis, por ejemplo, bajará del 26,82 al 22.
