El Gobierno lanza una nueva convocatoria de ayudas a la repotenciación eólica e hidroeléctrica con 292 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, ha aprobado la segunda convocatoria de los programas Repotenciación Circular (Repoten 2) de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW. Se prevé que este nuevo plan renove permita repotenciar al menos 750 megavatios (MW) eólicos y la modernización de unos 115 MW hidroeléctricos, además de sumar 130 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento.