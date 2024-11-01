edición general
El Gobierno lanza una nueva convocatoria de ayudas a la repotenciación eólica e hidroeléctrica con 292 millones

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, ha aprobado la segunda convocatoria de los programas Repotenciación Circular (Repoten 2) de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW. Se prevé que este nuevo plan renove permita repotenciar al menos 750 megavatios (MW) eólicos y la modernización de unos 115 MW hidroeléctricos, además de sumar 130 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento.

El gobierno debe facilitar y ofrecer ayudas a aquellas energías que contribuyen a la lucha contra el cambio climático como puedan ser la solar, la eólica, la nuclear, etc.
Esta medida es importante, porque tenemos los mejores lugare s para instalar eólica ya cubiertos por modelos o bien desfasados o bien cerca de su fin de vida útil. Osea, que estamos "desperdiciando" viento en maquinaria desfasada, y los nuevos aerogeneradores tienen que pelearse por buscar lugares de segunda categoría para instalarse.
