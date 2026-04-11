El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí

El Ministerio de Ciencia inyecta más de 300.000 euros en Pap Tecnos para el desarrollo de mochilas con exoesqueleto destinadas al transporte de misiles Spike. El coste total del desarrollo asciende a 426.502 euros, lo que supone una transferencia directa de recursos públicos para potenciar la operatividad de armamento de origen israelí en el Ejército de Tierra. La adjudicación de fondos públicos a una sucursal se produce a pesar del "embargo total" al material de defensa israelí que el Gobierno español anunció en septiembre del año pasado.