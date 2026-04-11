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El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí

El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí

El Ministerio de Ciencia inyecta más de 300.000 euros en Pap Tecnos para el desarrollo de mochilas con exoesqueleto destinadas al transporte de misiles Spike. El coste total del desarrollo asciende a 426.502 euros, lo que supone una transferencia directa de recursos públicos para potenciar la operatividad de armamento de origen israelí en el Ejército de Tierra. La adjudicación de fondos públicos a una sucursal se produce a pesar del "embargo total" al material de defensa israelí que el Gobierno español anunció en septiembre del año pasado.

| etiquetas: subvención española a israel , comercio de armas , mentiras electorales
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3 comentarios
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#1 tierramar
La contradicción institucional se acentúa con el respaldo de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra al proyecto, el cual ya se encuentra en fase de desarrollo para permitir que cada operador cargue hasta tres misiles simultáneamente.Los mecanismos del Estado continúan alimentando la máquina de la muerte israelí. Este flujo de dinero público garantiza que la infraestructura técnica y económica de Rafael en el Estado español permanezca intacta y subvencionada, asegurando con el dinero de los contribuyentes la rentabilidad de la filial israelí y la continuidad de la dependencia militar española respecto a los mismos intereses estratégicos y comerciales de siempre.
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#2 tierramar *
El discurso pacifista del PSOE, no tiene nada que ver con la realidad. www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
Sanchez ha regalado mil millones de nuestros impuestos a Zelensky, que ha instalado tropas en Libia, apoyando a EEUU. www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Menudo teatro es todo.
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menéame