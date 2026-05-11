El Gobierno de España revela que no hubo PCR generalizadas a bordo del MV Hondius porque no se vio razón

El Ministerio de Sanidad de España reveló este lunes que no se practicaron PCR generalizadas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus porque ni existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas, según los protocolos sanitarios, por lo que los test se limitaron a las personas sintomáticas.
