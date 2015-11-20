El Gobierno escucha las peticiones de los ingenieros y prepara ya propuestas para «reforzar» los embalses

El 75 % de las presas de titularidad estatal no tiene implantado planes de emergencia, a pesar de ser obligatorios desde 1994. La gravedad aumenta ya que el 80 % de las presas estatales están clasificadas como tipo A, aquellas cuyo colapso podría afectar gravemente a núcleos de población importantes. A esto se suma otro problema crítico, 170 presas presentan deficiencias en los desagües de fondo. En 40 de ellas están inoperativos; en otras, solo funciona uno de los dos reglamentarios o existe miedo a accionarlos por no poder cerrarlos después.