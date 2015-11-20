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El Gobierno escucha las peticiones de los ingenieros y prepara ya propuestas para «reforzar» los embalses

El 75 % de las presas de titularidad estatal no tiene implantado planes de emergencia, a pesar de ser obligatorios desde 1994. La gravedad aumenta ya que el 80 % de las presas estatales están clasificadas como tipo A, aquellas cuyo colapso podría afectar gravemente a núcleos de población importantes. A esto se suma otro problema crítico, 170 presas presentan deficiencias en los desagües de fondo. En 40 de ellas están inoperativos; en otras, solo funciona uno de los dos reglamentarios o existe miedo a accionarlos por no poder cerrarlos después.

| etiquetas: embalse , presa , miteco
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8 comentarios
5 1 5 K 17 actualidad
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
Claro, el dewáter, claro.
2 K 41
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil y la respuesta del MITECO en el Congreso: «Las medidas a implementar se encuentran en proceso de preparación»

El medio sólo publica lo que han dicho ambos.
0 K 13
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
#3 ¿Qué medio? No estarás llamando al dewáter 'medio de comunicación', ¿no?
0 K 11
#7 concentrado
#1 Podría haberlo titulado: "Este gobierno se propone reforzar el 75 % de las presas de titularidad estatal ya que no tienen implantado planes de emergencia, a pesar de ser obligatorios desde 1994", pero no entraría en su línea editorial.
1 K 31
#2 Juantxi
Los embalses están llenos, pero de tierra. Habría que drenarlos y llevar todo lo recogido al Delta del Ebro, por ejemplo. Pero es inviable.
1 K 25
#4 metalico_zgz
#2 Desde luego si no hay o fallan los desagües de fondo los embalses están condenados a la colmatación.
1 K 22
Gry #6 Gry
#2 Como bien dices es inviable en la mayoría de los casos. De vez en cuando salen noticias que hablan de ello.

www.elperiodico.com/es/sociedad/20151120/la-limpieza-de-flix-acaba-tra
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Songji #8 Songji
Sé de casos de ingenieros que llevan las presas de toda una provincia solos, quizá con un par de técnicos y algunos capataces,...aparte del resto de sus funciones. El tema de su sueldo es para reír (o llorar, según se mire). La falta de medios es escandalosa. De las nuevas plazas de ingenieros del Estado que salieron este año, creo que han cubierto un 25% o algo así (53 aprobados para 236 plazas). Nadie quiere trabajar por cacahuetes bajo políticos ineptos en una demarcación de costas para que…   » ver todo el comentario
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menéame