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El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

La regularización de migrantes que viven en España, presentada este martes, no es el único proceso de gran magnitud abierto en nuestro país para modificar la situación administrativa de miles de personas. El Gobierno de Pedro Sánchez también avanza en la conocida como ‘ley de nietos’, que concederá la nacionalidad española a hijos y nietos de nacionales exiliados. Estamos hablando de 1,2 millones de solicitudes que han llegado a embajadas y consulados de todo el mundo, especialmente de Suramérica. Para agilizar todo este proceso.

| etiquetas: tecnológica , tramitación , indra
8 2 2 K 83 tecnología
5 comentarios
8 2 2 K 83 tecnología
#4 Onaj
La noticia es sensacionalista. La empresa tendrá la sede donde sea, pero quienes van a hacer el trabajo es la sede española.

No sé si Infobae tiene interés en que todos los desarrollos del servicio público los haga Indra, pero no tiene sentido.
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manzitor #5 manzitor
Ya se hizo con los judíos sefardíes, descendientes de los expulsados por los llamados 'reyes católicos'. www.exteriores.gob.es/Embajadas/panama/es/Comunicacion/Noticias/Pagina
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#3 fremen11
En detrimento?? Esto no va por licitaciones??
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#1 fzman
2,3 millones. Yo no digo "gran reemplazo", será otra cosa, pero algo está ocurriendo.
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#2 abondu
#1 está bien que intentes colar propaganda racista, pero al menos lee un poco.
Esa gente es descendiente directa de españoles exiliados durante la guerra civil.
Por sus venas corre sangre española de pura raza, cristianos viejos que se han mezclado con nuestros primos de las antiguas provincias de ultramar, ¿Te gusta más esa teoría racial?
3 K 58

menéame