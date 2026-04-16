El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

La regularización de migrantes que viven en España, presentada este martes, no es el único proceso de gran magnitud abierto en nuestro país para modificar la situación administrativa de miles de personas. El Gobierno de Pedro Sánchez también avanza en la conocida como ‘ley de nietos’, que concederá la nacionalidad española a hijos y nietos de nacionales exiliados. Estamos hablando de 1,2 millones de solicitudes que han llegado a embajadas y consulados de todo el mundo, especialmente de Suramérica. Para agilizar todo este proceso.
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No sé si Infobae tiene interés en que todos los desarrollos del servicio público los haga Indra, pero no tiene sentido.
Esa gente es descendiente directa de españoles exiliados durante la guerra civil.
Por sus venas corre sangre española de pura raza, cristianos viejos que se han mezclado con nuestros primos de las antiguas provincias de ultramar, ¿Te gusta más esa teoría racial?