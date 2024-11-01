edición general
7 meneos
5 clics
El Gobierno confirma un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para que abone la paga extra de las pensiones de Navidad

El Gobierno confirma un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para que abone la paga extra de las pensiones de Navidad

Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, ha confirmado que el Gobierno realizará un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para que cumpla con el pago de la paga extra de las pensiones de noviembre, la misma cifra que en 2023 debido a que los Presupuestos Generales del Estado siguen prorrogados.

| etiquetas: gobierno , préstamo , navidad , pensiones
7 0 0 K 83 actualidad
4 comentarios
7 0 0 K 83 actualidad
Kmisetas #1 Kmisetas
Otro préstamo de 10.000 millones para tapar el agujero de la Seguridad Social… y aún presumen de “gestión progresista”. Llevan años saqueando el fondo de reserva y ahora se prestan dinero a sí mismos para disimular el desastre. La PSOE ha convertido las pensiones en un espejismo contable: pan para hoy, deuda para mañana y propaganda para siempre.
4 K 40
litos523 #4 litos523
#1 No se si sabrás que el fondo de reserva que dices que están saqueando, se lo fundió un tal M. Rajoy.
Pero tu tranquilo, que es mas importante el 5% en gasto en defensa que pagar las pensiones a los que se han matado a currar toda la vida.
3 K 33
MaRRaldo_1 #2 MaRRaldo_1
vaya estafa Ponzi
1 K 18
alcama #3 alcama
Pero hay que condonar la deuda a los catalanes porque nos sobra el dinero
1 K 16

menéame