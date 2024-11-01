El Gobierno confirma un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para que abone la paga extra de las pensiones de Navidad

Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, ha confirmado que el Gobierno realizará un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para que cumpla con el pago de la paga extra de las pensiones de noviembre, la misma cifra que en 2023 debido a que los Presupuestos Generales del Estado siguen prorrogados.