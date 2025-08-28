El Gobierno de Ayuso aprovecha las vacaciones para recuperar privilegios como chófer y asistentes para expresidentes y exconsejeros  

Los antiguos mandatarios contarán con coche con chófer, dos asistentes, compensaciones económicas y medidas de seguridad costeadas con fondos públicos. Madrid vuelve a tener un estatuto para sus expresidentes y exconsejeros. Tras una década sin normativa específica —desde que Ciudadanos forzó su eliminación en 2015—, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha recuperado esos beneficios mediante un decreto aprobado el 23 de julio y publicado al día siguiente, en plenas vacaciones de verano.