El Gobierno de Ayuso aprovecha las vacaciones para recuperar privilegios como chófer y asistentes para expresidentes y exconsejeros  

Los antiguos mandatarios contarán con coche con chófer, dos asistentes, compensaciones económicas y medidas de seguridad costeadas con fondos públicos. Madrid vuelve a tener un estatuto para sus expresidentes y exconsejeros. Tras una década sin normativa específica —desde que Ciudadanos forzó su eliminación en 2015—, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha recuperado esos beneficios mediante un decreto aprobado el 23 de julio y publicado al día siguiente, en plenas vacaciones de verano.
| etiquetas: gobierno de ayuso , recupera privilegios , expresidentes y exconsejeros
De este modo lo justo se coloca en el bando del contrario, al que además se le lleva demonizando desde que la frustración por perder las elecciones les hizo abandonar el camino de la política y empezar el de la confrontación, la descalificación, la mentira y el bulo.
No es que no teman al pueblo, es recochineo ya.
Y NO , Ayuso no gano porque le votaran los madrileños, sin por el voto latino, y las abstencion de los madrileños, Ayuso está en campaña continua en America atrayendo a la inmigración latina que le vota. En Madrid ya hay más de 1 millones de latinos nacionalizados, e irá en aumento. Si los madrileños no votan volverá a ganar. Ayuso invierte en sus votantes: www.meneame.net/m/actualidad/ayuso-presenta-hispanidad-2025-hispanidad