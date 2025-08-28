edición general
El Gobierno de Ayuso aprovecha las vacaciones para recuperar privilegios como chófer y asistentes para expresidentes y exconsejeros  

Los antiguos mandatarios contarán con coche con chófer, dos asistentes, compensaciones económicas y medidas de seguridad costeadas con fondos públicos. Madrid vuelve a tener un estatuto para sus expresidentes y exconsejeros. Tras una década sin normativa específica —desde que Ciudadanos forzó su eliminación en 2015—, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha recuperado esos beneficios mediante un decreto aprobado el 23 de julio y publicado al día siguiente, en plenas vacaciones de verano.

Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
No hay dinero para mejorar comidas en colegios y residencias ni para educacion ni sanidad pero si para ponerle coches con chofer, asistentes y privilegios económicos a todos los ex. Todo sale de nuestros impuestos. :wall:
OCLuis #7 OCLuis
#3 Todas esas exigencias verdaderamente justas se anulan con un hechizo al que los madrileños sucumben como los perros de paulov: todo eso es comunismo, woke, feminismo y vete tú a saber que más.
De este modo lo justo se coloca en el bando del contrario, al que además se le lleva demonizando desde que la frustración por perder las elecciones les hizo abandonar el camino de la política y empezar el de la confrontación, la descalificación, la mentira y el bulo.
#12 fremen11
#7 Cuidado porque yo vivo en una aldea madrileña donde tenemos una poción mágica que nos hace invencible el cerebro!!, pero fuera de esa aldea.......
pitercio #4 pitercio
Ya está preparando la huída.
reithor #2 reithor
"necesito un chofer de Miami a Rascafría, ahora"
Kantinero #10 Kantinero *
Mañana en portada en A3, OK, Razón, 6, ABC, Confidencial
fareway #6 fareway
Los madrileños son asín
angelitoMagno #13 angelitoMagno
¿Y que más da que sea en vacaciones? ¿Iban a haber protestas, manifestaciones o declaraciones en contra si se hubiese hecho en septiembre?
XtrMnIO #9 XtrMnIO
La Marquesa de Quirones necesita su corte de por vida, no quiere pasar los apuros que pasa el Bicho Aguirre.
Aguarrás #8 Aguarrás
Poco la pasa para lo que merece.
No es que no teman al pueblo, es recochineo ya. ¬¬
#1 pandasucks
Ya es hora de poner un chófer al chófer, que es eso de ir andando a trabajar!
kosako #5 kosako
La prioridad
#15 tierramar *
No hay para mejorar las condiones laborales del los bomberos forestales , pero para esto sí.
Y NO , Ayuso no gano porque le votaran los madrileños, sin por el voto latino, y las abstencion de los madrileños, Ayuso está en campaña continua en America atrayendo a la inmigración latina que le vota. En Madrid ya hay más de 1 millones de latinos nacionalizados, e irá en aumento. Si los madrileños no votan volverá a ganar. Ayuso invierte en sus votantes: www.meneame.net/m/actualidad/ayuso-presenta-hispanidad-2025-hispanidad
Rogue #14 Rogue
La culpa de todo esto lo tiene Pdr Snchz y el coletas ese... (votante medio de PPVOX)
UnoYDos #11 UnoYDos
Como se nota que no es una noticia de RTVE, no esta el fachuzo de turno con lo de: "no es magia, son tus impuestos"
