El Gobernador demócrata de California copia el estilo de los tuits de Trump

Insultos, majaderías en mayúsculas, reclamos ególatras, exageraciones y memes hechos con inteligencia artificial. El universo comunicativo de Donald Trump ha dejado de pertenecer únicamente al presidente de Estados Unidos. Gavin Newsom, el gobernador de California ha probado esta semana que puede hablar con fluidez el lenguaje del movimiento MAGA. En poder de uno de los líderes de la oposición, las expresiones subrayan aún más la ridiculez del léxico que ha hechizado des
Evidentemente es una parodia "tuiteriana" y "redsocialera" de la absurdidad que tenemos con el payaso senil de Trump.
Desde que se mofan de sus tuits, ha reducido el porcentaje de mayúsculas en las publicaciones de Truth Social.
Aquí ejemplo ( imagen, "tipo Trump" que sale de Newsom) de la parodia que hacen de Trump, pero dando visibilidad a Newsom (Newscum según Trump), para posiblemente salir… » ver todo el comentario
x.com/GovPressOffice/status/1960083763188338750
sí, chorradas absolutas en la mayoría de los casos, pero desde la oficialidad que tiene un cargo público, y que pueden responder "oficialmente" a las gilipolleces del presidente (que sus comunicados siempre serán oficiales y representativos de un país entero) de los EEUU.
Hasta ahora, ellos sólos se lo guisaban, y los demás a tragar los insultos y el abuso de poder de un dictador como Trump.
Pues aunque el ridículo era evidente, que al menos ahora esté claramente documentado en este tipo de entornos, que nos sabemos bien la verdadera influencia que tiene.