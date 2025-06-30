edición general
General Dynamics lanza una ofensiva inédita ante Indra por contratos de Defensa de 2.000 millones

El dueño americano de Santa Bárbara refuerza su visibilidad en medios e irrumpe con propuestas no solicitadas ante inminentes adjudicaciones del Ejército. Estados Unidos bloquea la venta de Santa Bárbara a Indra hasta un cambio de Gobierno. [...] Estrategia para conseguir su adjudicación o al menos demorar su tramitación a cambio de frenar una incipiente pérdida de terreno

Mikhail #2 Mikhail
"Santa Bárbara fue privatizada por el Gobierno de José María en 2001."
Pero al día siguiente se puso una pulserita con banderita más grande para compensar. Si esto no es un acto de traición, yo no sé cómo definirlo. :ffu:
#4 JanSolo
Santa Bárbara, otra privatización que sale mal como todas.
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 Es por el demasiado socialismo. La izquierda debe hacer autocrítica.
#3 soberao
#0 "Estados Unidos bloquea la venta de Santa Bárbara a Indra hasta un cambio de Gobierno."
Esta frase no sale en el articulo pero sí sale en otro artículo del 30.06.2025 www.vozpopuli.com/economia/estados-unidos-bloquea-la-venta-de-santa-ba
#1 meta
No vaya a ser que los contratos se los lleve una empresa española
