General Dynamics lanza una ofensiva inédita ante Indra por contratos de Defensa de 2.000 millones

El dueño americano de Santa Bárbara refuerza su visibilidad en medios e irrumpe con propuestas no solicitadas ante inminentes adjudicaciones del Ejército. Estados Unidos bloquea la venta de Santa Bárbara a Indra hasta un cambio de Gobierno. [...] Estrategia para conseguir su adjudicación o al menos demorar su tramitación a cambio de frenar una incipiente pérdida de terreno
Pero al día siguiente se puso una pulserita con banderita más grande para compensar. Si esto no es un acto de traición, yo no sé cómo definirlo.
