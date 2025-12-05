GCAP abre las puertas a Alemania si las peleas entre Dassault y Airbus acaban por matar al FCAS [ENG]

Si finalmente el FCAS colapsa por completo, entonces Alemania, al parecer, tendrá la oportunidad de unirse a otro programa de aviación internacional similar del que estamos hablando, el proyecto conjunto de Gran Bretaña, Italia y Japón llamado GCAP (Programa Aéreo de Combate Global). El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó que lo más probable es que Alemania pueda unirse a este proyecto en el futuro. Y en este proyecto hay paz igualitaria entre Mitsubishi, BAE Systems y Leonardo.