edición general
1 meneos
16 clics

GCAP abre las puertas a Alemania si las peleas entre Dassault y Airbus acaban por matar al FCAS [ENG]

Si finalmente el FCAS colapsa por completo, entonces Alemania, al parecer, tendrá la oportunidad de unirse a otro programa de aviación internacional similar del que estamos hablando, el proyecto conjunto de Gran Bretaña, Italia y Japón llamado GCAP (Programa Aéreo de Combate Global). El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó que lo más probable es que Alemania pueda unirse a este proyecto en el futuro. Y en este proyecto hay paz igualitaria entre Mitsubishi, BAE Systems y Leonardo.

| etiquetas: alemania , airbus , fcas , dassault , leonardo , bae , mitsubishi , gcap
1 0 0 K 17 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 17 actualidad
Cehona #3 Cehona
¿Y España? Al final nos tendremos que aliar con China.
1 K 26
tul #2 tul
todo el eje juntito de nuevo xD
1 K 23
#4 imaginateca
#0 Hombre, ya podrías haber referenciado la información original (la citan en el propio artículo) que es de un medio español y está en nuestro idioma: www.zona-militar.com/2025/12/05/mientras-las-tensiones-con-francia-cre
1 K 16
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1 *
¿No éramos vasallos de USA?
¿Qué es eso de fabricarnos nuestros propios aviones?
:troll:
0 K 7

menéame