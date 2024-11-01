edición general
Gaza y las ciudades de Palestina serán el nuevo distrito 11 de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona fa una passa més en la solidaritat i l’ajuda amb les ciutats de Gaza i de Palestina i les convertirà en el districte 11 de la ciutat.

Pertinax
Casi que voy a editar. Humor demasiado negro. En este tema no toca.
Supercinexin
#2 ¬¬

Queda peor, porque ahora para los que no te leyeron parece que hayas escrito alguna salvajada y lo hayas borrado, cuando en realidad era un comentario gracioso e inofensivo. Como mi positivo así lo demuestra.
Pertinax
#5 Con genocidios como este me lo miro más. Prefiero poca broma.
Supercinexin
#6 Es verdad, pero tampoco tenía que ver con el genocidio, era gracioso sin ofender a nadie. En fin, yo lo digo, por si alguien piensa otra cosa.
Pertinax
#7 A mi lo que piense la cla de mi me suda los cataplas de aquí a Próxima Centauri. :troll:
Supercinexin
#8 Yo es que soy muy sensible con la opinión de mis camaradas meneantes :troll:
el_gran_reset
ahora solo falta que vengan todos
Restrepo77
Es una reedición de lo que hizo Pascual Maragall con Sarajevo en la guerra de Bosnia.

Toda piedra hace pared pero es más simbólico que otra cosa.
Baal
Y van a crear concejales y equipo municipal para su gestión?
menéame