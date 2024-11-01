·
Gaza y las ciudades de Palestina serán el nuevo distrito 11 de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona fa una passa més en la solidaritat i l’ajuda amb les ciutats de Gaza i de Palestina i les convertirà en el districte 11 de la ciutat.
#2
Pertinax
*
Casi que voy a editar. Humor demasiado negro. En este tema no toca.
1
K
39
#5
Supercinexin
#2
Queda peor, porque ahora para los que no te leyeron parece que hayas escrito alguna salvajada y lo hayas borrado, cuando en realidad era un comentario gracioso e inofensivo. Como mi positivo así lo demuestra.
1
K
39
#6
Pertinax
*
#5
Con genocidios como este me lo miro más. Prefiero poca broma.
0
K
19
#7
Supercinexin
#6
Es verdad, pero tampoco tenía que ver con el genocidio, era gracioso sin ofender a nadie. En fin, yo lo digo, por si alguien piensa otra cosa.
1
K
39
#8
Pertinax
#7
A mi lo que piense la cla de mi me suda los cataplas de aquí a Próxima Centauri.
0
K
19
#9
Supercinexin
#8
Yo es que soy muy sensible con la opinión de mis camaradas meneantes
0
K
20
#3
el_gran_reset
ahora solo falta que vengan todos
0
K
18
#4
Restrepo77
Es una reedición de lo que hizo Pascual Maragall con Sarajevo en la guerra de Bosnia.
Toda piedra hace pared pero es más simbólico que otra cosa.
1
K
18
#1
Baal
Y van a crear concejales y equipo municipal para su gestión?
0
K
9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
