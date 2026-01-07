Galicia no permitirá el consumo ni la compra de bebidas energéticas o vapers a menores de 18 años a partir de marzo

La Xunta ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas, que equipara el Red Bull y el Monster, entre otras, al alcohol y los vapers, al tabaco, lo que en la práctica supone que su consumo queda terminantemente prohibido para todos los gallegos menores de edad.