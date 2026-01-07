edición general
Galicia no permitirá el consumo ni la compra de bebidas energéticas o vapers a menores de 18 años a partir de marzo

La Xunta ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la Lei de protección da saúde das persoas menores e prevención das condutas adictivas, que equipara el Red Bull y el Monster, entre otras, al alcohol y los vapers, al tabaco, lo que en la práctica supone que su consumo queda terminantemente prohibido para todos los gallegos menores de edad.

antesdarle
Podían comprar vapers los menores de edad? :shit:
1 K 26
yolotel
#3 Sí, si eran sin nicotina
1 K 17
Verdaderofalso
Ya están los wokes de derechas quitando libertades
0 K 20
HeilHynkel
De la cocaina si eso, ya tal que es negocio patrio.
0 K 16
CharlesBrowson
me parece bien, pero una tonteria que el galego no pueda beberse una monster alli arriba y se venga a malaga en verano y se ponga hasta el culo, hay ciertas cosas que deberia regularse desde la centralidad.
0 K 7
SeñorPresunciones
Pues no lo veo mal.
#4 Tampoco veo mal lo que dices tú.


Ahora, vaya monazos van a tener los críos, que esas mierdas son adictivas de cojones. La administración va a tener que proporcionar metacola.
0 K 12

