Galicia, la comunidad que más arde mientras la Xunta renuncia a proteger con Red Natura el 88% del territorio

El Ejecutivo del PP sólo ha protegido con las figuras legales europeas para la conservación de la biodiversidad el 12% del territorio gallego, cuando el resto de comunidades superan el 20%. Galicia es la comunidad española más afectada desde hace años por los incendios forestales, también por la oleada de este agosto que está arrasando los montes de varias comunidades. Pero, paradójicamente, se trata del territorio con menos superficie incluida en la Red Natura 2000, el catálogo de la Unión Europea de áreas de conservación de la biodiversidad..