Galicia, la comunidad que más arde mientras la Xunta renuncia a proteger con Red Natura el 88% del territorio

Galicia, la comunidad que más arde mientras la Xunta renuncia a proteger con Red Natura el 88% del territorio

El Ejecutivo del PP sólo ha protegido con las figuras legales europeas para la conservación de la biodiversidad el 12% del territorio gallego, cuando el resto de comunidades superan el 20%. Galicia es la comunidad española más afectada desde hace años por los incendios forestales, también por la oleada de este agosto que está arrasando los montes de varias comunidades. Pero, paradójicamente, se trata del territorio con menos superficie incluida en la Red Natura 2000, el catálogo de la Unión Europea de áreas de conservación de la biodiversidad..

mariKarmo #2 mariKarmo
El PP es un peligro para nuestro país y para la gente de nuestro país. No paran de demostrarlo.
3 K 43
Khadgar #1 Khadgar
No pasa nada, para sus votantes la culpa siempre será de Perro Sanxe.
0 K 12
#7 Tensk
Sí, pongamos todo en red natura y que luego para poder cortar un puto eucalipto tengas que presentar instancias al Papa para que te dé la bula correspondiente.
0 K 12
mund4y4 #8 mund4y4
Da igual, parte de Chandrexa de Queixa es Red Natura y hay proyectos de eólicos, entre ellos Xesteirón y Monte Seixo.
La Xunta decide que el parque eólico es de interés general y listo.

Xesteirón y Treboada están paralizados por el TSXG.

Otro proyecto es el de Monte Seixo, pero ahora mismo no sé si es Red Natura o zona de especial protección.
0 K 12
ctrl_alt_del #3 ctrl_alt_del
Y la gente les sigue votando. Darwinismo puro.
0 K 10
hazardum #5 hazardum
Al PP no le interesa nada más que el dinero, y más dinero. Proteger la tierra, la naturaleza, a sus ciudadanos, etc, no da dinero, salvo que en el proyecto pueda haber mordidas, claro, entonces puede que les interesara.

Personalmente entiendo que cada cual tiene sus ideas, de izquierdas, de derechas, y probablemente todos tengamos un mix de ambas, cada cual como vea, pero el problema que tenemos aquí en España, es que el partido principal de derechas, el PP, es un partido que aparte de…   » ver todo el comentario
0 K 8
Luca7 #4 Luca7
www.newtral.es/inversion-prevencion-incendios/20250814/

Venga rojelios, que os puede la paguita.
0 K 7
hazardum #6 hazardum
#4 Que tendrá que ver el presupuesto sobre incendios, con la noticia, que lo que dice es que Galicia es el territorio de España con menos zonas protegidas bajo la Red natura, cuando probablemente debería ser de las que más tuviera. Y todo apunta que es para poder hacer negocios en esas zonas en vez de tenerlas protegidas.

"Hay una absoluta desprotección del territorio porque la Xunta no lo entiende como un hábitat o un ecosistema, sino como un recurso que explotar para obtener dinero"
0 K 8

