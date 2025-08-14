Galicia, la comunidad que más arde mientras la Xunta renuncia a proteger con Red Natura el 88% del territorio

El Ejecutivo del PP sólo ha protegido con las figuras legales europeas para la conservación de la biodiversidad el 12% del territorio gallego, cuando el resto de comunidades superan el 20%. Galicia es la comunidad española más afectada desde hace años por los incendios forestales, también por la oleada de este agosto que está arrasando los montes de varias comunidades. Pero, paradójicamente, se trata del territorio con menos superficie incluida en la Red Natura 2000, el catálogo de la Unión Europea de áreas de conservación de la biodiversidad..
La Xunta decide que el parque eólico es de interés general y listo.
Xesteirón y Treboada están paralizados por el TSXG.
Otro proyecto es el de Monte Seixo, pero ahora mismo no sé si es Red Natura o zona de especial protección.
Personalmente entiendo que cada cual tiene sus ideas, de izquierdas, de derechas, y probablemente todos tengamos un mix de ambas, cada cual como vea, pero el problema que tenemos aquí en España, es que el partido principal de derechas, el PP, es un partido que aparte de… » ver todo el comentario
"Hay una absoluta desprotección del territorio porque la Xunta no lo entiende como un hábitat o un ecosistema, sino como un recurso que explotar para obtener dinero"