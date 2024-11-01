Gabriel Nieto, el salto cuántico de la revista al videojuego

Hay pocos casos en la industria española del videojuego en los que alguien haya podido conocer de primera mano los entresijos del mundo editorial, de la distribución, del desarrollo de juegos y de una de las más grandes compañías del sector, Nintendo. Gabriel Nieto estuvo, como quien dice, “en todos los saraos”, y posee una visión panorámica de la industria, desde sus comienzos. Y todo comenzó básicamente, como toda buena historia de ciencia ficción… en la NADA.