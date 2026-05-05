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#6
: «#3 Un hombre de verdad se define por dar caza a sus propios alimentos y leer su propio codigo. Suelo emboscar a los camiones de reparto de aperitivos Risi desde pasos elevados»
skaworld
2026-05-05 10:03:55
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#4
Pacofrutos
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K
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#7
angeloso
Cada vez que se refresca está peor
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#1
angeloso
¡Ahora ya queda claro!
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#2
skaworld
#1
Yo no se tu pero ahi veo una null reference y eso es NSFW
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#3
angeloso
#2
Leer el código uno mismo es tan 2024
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K
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#6
skaworld
#3
Un hombre de verdad se define por dar caza a sus propios alimentos y leer su propio codigo.
Suelo emboscar a los camiones de reparto de aperitivos Risi desde pasos elevados
1
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#5
horchatasinchufa
Yo ahí veo la mujer de rojo
0
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