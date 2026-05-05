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COMENTARIOS DESTACADOS
#6: «#3 Un hombre de verdad se define por dar caza a sus propios alimentos y leer su propio codigo. Suelo emboscar a los camiones de reparto de aperitivos Risi desde pasos elevados»
skaworldclass= skaworld
2026-05-05 10:03:55
Pacofrutos #4 Pacofrutos
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angeloso #7 angeloso
Cada vez que se refresca está peor xD xD xD
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angeloso #1 angeloso
¡Ahora ya queda claro!
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skaworld #2 skaworld
#1 Yo no se tu pero ahi veo una null reference y eso es NSFW
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angeloso #3 angeloso
#2 Leer el código uno mismo es tan 2024 :-D
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skaworld #6 skaworld
#3 Un hombre de verdad se define por dar caza a sus propios alimentos y leer su propio codigo.

Suelo emboscar a los camiones de reparto de aperitivos Risi desde pasos elevados
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#5 horchatasinchufa
Yo ahí veo la mujer de rojo
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menéame