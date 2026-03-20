Las fuerzas armadas de EE.UU. no se están preparando para invadir Cuba, dice un alto mando militar

Las fuerzas armadas estadounidenses no están ensayando una invasión de Cuba ni preparándose activamente para tomar el control militar de la isla, dijo este jueves a legisladores el general al mando de las fuerzas estadounidenses en América Latina. Cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba llevando a cabo algún tipo de simulacro militar que implicara la toma, la ocupación o cualquier otra forma de control sobre Cuba, Donovan respondió: “El Comando Sur de Estados Unidos no lo está haciendo”.