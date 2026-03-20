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Las fuerzas armadas de EE.UU. no se están preparando para invadir Cuba, dice un alto mando militar

Las fuerzas armadas de EE.UU. no se están preparando para invadir Cuba, dice un alto mando militar

Las fuerzas armadas estadounidenses no están ensayando una invasión de Cuba ni preparándose activamente para tomar el control militar de la isla, dijo este jueves a legisladores el general al mando de las fuerzas estadounidenses en América Latina. Cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba llevando a cabo algún tipo de simulacro militar que implicara la toma, la ocupación o cualquier otra forma de control sobre Cuba, Donovan respondió: “El Comando Sur de Estados Unidos no lo está haciendo”.

| etiquetas: invasión cuba , bloqueo económico , embargo , asedio militar , eeuu
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5 comentarios
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Pedro_Bear #1 Pedro_Bear *
TRADUCCIÓN: {0x2728} Ya está planeado después de lo de Irán, o para el 4 de julio. {0x2728}
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Connect #2 Connect
¿Para qué liarse en una invasión de Cuba? si ese país caerá solo por las sanciones unilaterales de Estados Unidos, y por la altísima corrupción interna que tienen....
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#5 Cazatrolls
Algo parecido decía Rusia sobre Ucrania...
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ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Opción 1) Golpe de mano USA para que Maduro tenga un compañero de Mus
Opción 2) Invasión en la que el glorioso ejército cubano lucha heroicamente y causa muchas bajas a USA
Opción 3) Invasión en la que la gente sale a la calle a celebrar
Por algo Cuba lleva tiempo negociando, porque la 2 no parece muy probable
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Malinke #4 Malinke
Pues si EEUU está metido en un entuerto en el que piden ayuda a otros países, si se meten en otro entuerto, sería de estúpidos que otros países apoyaran a EEUU lo más mínimo, ¿seremos estúpidos?, bueno, ¿seremos, todavía, más estúpidos de lo que lo somos?
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menéame