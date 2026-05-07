Fuero nuevo de Bizkaia, 500 años

Siglo y medio antes de la ley inglesa del Habeas Corpus, el Fuero de 1526 crea un completo sistema de garantías judiciales que estaban ya esbozadas en el Fuero Viejo, pero aquí se definen con perfecto orden y nitidez. Siglo y medio antes de la ley inglesa de Habeas Corpus se establece que nadie puede ser detenido sin mandamiento del Juez (ley 26 del Título XI) ni por deudas (ley 3 título XVI), que el juez o el ejecutor no pueden acercarse a cuatro brazas de la casa del vizcaíno (ley 4 del título XVI)...