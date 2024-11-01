Frontline Hooligan

En medio de la guerra #Ucraina
, hay una unidad armada de hooligans de fútbol antifascistas que luchan contra las fuerzas de #Russia
en el frente. Se llaman Hoods Hoods Klan. Se hicieron un nombre en toda Europa por golpear a los ultras de extrema derecha. Ahora, sin embargo, están luchando contra un enemigo mayor: Putin. En el Frente Popular pasamos tiempo con Hoods Hoods Klan mientras se preparaban para dirigirse al este, donde la guerra todavía está en su apogeo. Este documental trata sobre la amistad, el conflicto y un lado de Ucrania que
100% antifas