Los frenéticos meses que dieron origen a la física cuántica hace 100 años

El 29 de julio de 1925 la revista alemana especializada en física Zeitschrift für Physik recibió un artículo que sacudiría la física al ser publicado meses después. Su autor era un alemán de 23 años llamado Werner Heisenberg. Cuestionó los paradigmas vigentes creados por físicos de la talla de Albert Einstein, Niels Bohr y Arnold Sommerfeld. "Heisenberg logró reunir un gran conjunto de observaciones, datos e incógnitas acumulandas con especial fuerza a partir de 1900". "Desarrolló la primera forma satisfactoria de mecánica cuántica".