La frenética carrera por salvar los tesoros históricos de Gaza de las bombas israelíes

Mientras las bombas lanzadas por Israel caían sobre Gaza, el más importante arqueólogo local, Fadel al-Otol, recibió la tan temida llamada que venía anticipando: el ejército de Israel le advertía que iba a atacar una torre donde se almacenaban miles de tesoros antiguos. "No podía hablar, durante dos días no pude ni dormir", me cuenta Fadel desde Suiza, donde ahora vive con la mayor parte de su familia. "Estaba muy preocupado. Sentía como si un misil fuera a atravesar mi corazón en cualquier momento", señala.
| etiquetas: palestina , patrimonio , tesoros
Los talibanes sionistas quieren borrar toda huella palestina, comenzando por los propios palestinos y continuando por su cultura y tesoros artísticos e históricos, y no escatimarán en bombas y misiles para hacerlo.
Doctor Jones, ¿qué tiene que ver esta “Arca de la Alianza” con la ciudad de Tanis?
Indiana Jones:
Según la Biblia, cuando los egipcios llevaron el Arca a Tanis, la colocaron en una cámara secreta llamada el Pozo de las Almas.
Marcus Brody:
Esa ciudad quedó sepultada hace miles de años por una tormenta de arena que, según cuentan, duró un año entero. Fue borrada de la faz de la tierra."
