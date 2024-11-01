FreeBSD Jails: el pionero silencioso de los contenedores que inspiró a Docker y sigue evolucionando en 2025

Cuando se habla de contenedores en el mundo de la tecnología, los nombres que suelen venir a la mente son Docker, Kubernetes o, en el ámbito empresarial, OpenShift. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que FreeBSD ya había resuelto este problema mucho antes, en 1999, con un concepto que llamó Jails. Más de dos décadas después, este sistema de virtualización ligera a nivel de sistema operativo no solo sigue vigente, sino que mantiene una comunidad activa y una amplia gama de herramientas de orquestación que lo adaptan a la era de la nube...