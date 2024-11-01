·
4
meneos
23
clics
Freddie Mercury, o la música entendida como arquitectura
Se cumplen 34 años del fallecimiento de un artista único en la historia, cuyos estudios en diseño gráfico mucho tuvieron que ver con su carrera en Queen
freddie mercury
,
queen
,
música
,
rock
cultura
#1
TheIpodHuman
*
Si, 34 años de la muerte de Freddy y 50 años desde que salio el Bohemian Rhapsody que se dice rapido parece que fue ayer cuando escucharmos por primera vez...
Is this the real life? Is this just fantasy?
Caught in a landslide, no escape from reality
Open your eyes, look up to the skies and see
I'm just a poor boy, I need no sympathy
Because I'm easy come, easy go
Little high, little low
Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me
1
K
26
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
