Frank Weber denuncia discursos de odio en la plaza de toros de Valladolid: "Piensa que es Pedro Sánchez", le dicen al torero

Frank Weber denuncia discursos de odio en la plaza de toros de Valladolid: "Piensa que es Pedro Sánchez", le dicen al torero

La ONG considera que la violencia verbal y física también es un punto clave a realizar ante el Comité de los Derechos del Niño, además en las plazas también se dan otras situaciones que normalizan conductas inadecuadas: consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y estas amenazas veladas. Desde la Fundación Franz Weber se espera que tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial emitan los preceptivos comunicados de condena ante estos hechos predemocráticos, como principales patrocinadoras de la feria taurina.

6 comentarios
roker #2 roker
Sin las corridas de toros se extinguirían los subnormales.
#6 Tronchador.
#2 Ojalá.
maxxcan #3 maxxcan
El Frank ese tambien es inmigrante verdad? Pues que se vaya a su pais que en el nuestro toros, insultos y niños siempre han ido juntos y sin problemas. Y un purito para el niño...
gale #4 gale
Están los fachitas crecidos.
Gadfly #1 Gadfly
Vaya, parece que cada vez más cosas son delito de odio
#5 Moteplass
Ser gilipollas no se si cuenta para los delitos de odio.
