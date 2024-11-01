Frank Weber denuncia discursos de odio en la plaza de toros de Valladolid: "Piensa que es Pedro Sánchez", le dicen al torero

La ONG considera que la violencia verbal y física también es un punto clave a realizar ante el Comité de los Derechos del Niño, además en las plazas también se dan otras situaciones que normalizan conductas inadecuadas: consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y estas amenazas veladas. Desde la Fundación Franz Weber se espera que tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial emitan los preceptivos comunicados de condena ante estos hechos predemocráticos, como principales patrocinadoras de la feria taurina.