edición general
4 meneos
34 clics
Francia y España avanzan en la modernización del helicóptero de ataque Tigre MLU

Francia y España avanzan en la modernización del helicóptero de ataque Tigre MLU

Airbus Helicopters ha recibido los tres helicópteros Tigre designados como prototipos de vuelo para el programa MLU. Un Tigre operado por el Ejército de Tierra francés fue entregado recientemente a la planta de la compañía en Marignane, en el sur de Francia. Este se suma a un Tigre del Ejército de Tierra español y a otro del Ejército de Tierra francés que fueron entregados a Airbus Helicopters en 2024. Se espera que la línea de ensamblaje final del Tiger MLU se establezca en Albacete, España, y que las obras iniciales de construcción comiencen

| etiquetas: helicóptero , tigre , airbus , españa , francia , albacete , mlu
3 1 0 K 45 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
#1 unocualquierax *
Ya puestos, podrían intentar avanzar en la modernización de las máquinas de TAC, por poner un ejemplo. Los ciudadanos se lo agradeceríamos mucho más.
0 K 10

menéame