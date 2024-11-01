Francia elige un nuevo primer minis… nada, olvídalo

Tras la dimisión de Sébastien Lecornu, el cuarto primer ministro en menos de dos años, Francia ha logrado constituir un nuevo gobierno en tiempo récord y esta misma tarde, hace unos minutos, había elegido a un nuevo primer ministro (Lucien Moreau o Mureail, pero ya da igual) que ha dimitido en el momento mismo de redactar este artículo, así que no importa.
La inclusión de la baguette y el queso, bien traído.
¿Alguien podría explicar en qué se diferencian? (¿Qué atribuciones tiene uno y otro?)