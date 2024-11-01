edición general
Francia elige un nuevo primer minis… nada, olvídalo

Tras la dimisión de Sébastien Lecornu, el cuarto primer ministro en menos de dos años, Francia ha logrado constituir un nuevo gobierno en tiempo récord y esta misma tarde, hace unos minutos, había elegido a un nuevo primer ministro (Lucien Moreau o Mureail, pero ya da igual) que ha dimitido en el momento mismo de redactar este artículo, así que no importa.

3 comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Están a punto de batir el récord de los ministros de economía argentinos xD
#2 bibubibu
xD xD xD xD xD xD xD xD xD

La inclusión de la baguette y el queso, bien traído.
DarthMatter #3 DarthMatter *
Yo pensaba que 'primer ministro' y 'presidente' eran la misma cosa.

¿Alguien podría explicar en qué se diferencian? (¿Qué atribuciones tiene uno y otro?)
