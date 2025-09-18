·
11
meneos
19
clics
Francia confirma su asistencia a Eurovisión 2026 como señal de "apoyo a la creación musical" y se desvincula del boicot de España a Israel
La radiotelevisión pública francesa es el tercer país del 'big five' que decide participar en el festival europeo de la canción
|
etiquetas:
:
francia
,
eurovision
,
boicot
,
israel
9
2
0
K
129
actualidad
14 comentarios
9
2
0
K
129
actualidad
relacionadas
#2
zorreame
Colaboracionistas.
10
K
136
#7
yende
#2
Francia traslada la sede del gobierno central a Vichy!!!
3
K
44
#1
Andreham
Pero los rusos que no entren, que son muy malos.
6
K
70
#3
Feliberto
Pues nada, que concursen entre esos cuatro, una pasada de concurso si señor.
3
K
44
#8
lonnegan
Me la suda lo que haga el resto. La posición de España es la correcta.
2
K
34
#5
capitan__nemo
Relacionada
Italia y Alemania advierten a la UER: "Si Israel está fuera, nosotros también" [EN]
www.meneame.net/story/italia-alemania-advierten-uer-israel-esta-fuera-
0
K
18
#12
Jotax
#5
Esa noticia es de Julio y el panorama actual ha cambiado mucho, hasta Meloni declara que lo de Gaza es un Genocidio. Puede que sean solo algo mas de dos meses pero han cambiado muchas opiniones y la ONU confirmo el Genocidio de Gaza. En dos meses mas el cambio sera mayor en la opinión general y eurovision empieza a organizar en Febrero Marzo. El PP y VOx si seguirán negandolo.
0
K
7
#14
CerdoJusticiero
Francia irá a Eurovisión como "apoyo a la creación musical" e Israel pedirá a sus francotiradores que prioricen el asesinato de embarazadas como apoyo a los derechos de las mujeres.
0
K
12
#4
vicvic
*
Vamos que al final van a estar la mayoría de los países, tiempo al tiempo. Aparte que queda mucho para 2026.
"Más allá de la cuestión económica, la retirada de España supondría también que el certamen no se retransmitirá en este país, ya que RTVE no dispondría de los derechos de emisión del formato. Esto implica que la cadena pública renuncie a una de sus emisiones más vistas del año, mientras que el Festival perdería a un país que en la última final reunió a 13.631.000 espectadores únicos."
Si de verdad no hay alternativas ya veo a muchos aprendiendo a configurar una VPN...
0
K
11
#6
chocoleches
#4
No debes estar muy puesto en Eurovisión, lo emiten por youtube gratis para todo el mundo desde hace años.
2
K
43
#9
euquesei
#4
Mejor VPN y la conciencia tranquila por defender los derechos humanos.
0
K
7
#13
lameiro
Macrón será juzgado y condenado.
0
K
10
#11
Vactor20
Como decia Villepin: España salvando el honor de Europa. Manda cojones que lo tenga que decir Villepin
0
K
8
#10
Kikoncito
Cobardes
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
