El Foro de Davos diagnostica que la polarización social ya es la mayor amenaza para España junto a la escasez de talento y la falta de mano de obra

(...) En su apartado a España advierten de que la polarización social ya emerge como la principal amenaza para este país en un contexto marcado por la fragmentación política. En segunda posición se coloca la escasez de talento y la falta de mano de obra, al que se añade unos servicios públicos y una protección social "insuficientes", citando específicamente áreas como las pensiones, la educación y las infraestructuras. Esto supone un toque de atención al Gobierno actual, que suele sacar pecho de gestión económica y de promover...
"Polarización social": los zurdos wokes son unos contestones que no se callan cuando un ciudadano de bien sueltas sus racistadas y machistadas que le dé la gana.
"falta talento y mano de obra" La gente no agacha la cabeza lo suficiente ante el patrón y exige sus derechos por lo que no ponemos explotarlos todo lo que nos gustaría.
Porque ahora no me van a decir los fachas que la polarización la ha creado el hijo de puta del Perro casado con un hombre, corrupto y cuya familia se dedica a robar y a la prostitución en saunas gays, al que Donald Trump debería secuestrar con sus Marines y llevárselo detenido a USA, ¿verdad? No será culpa de ese pobre hombre que haya crispación, también.
gacetinmadrid.com/2026/01/14/miles-alumnos-fp-madrid-riesgo-titular-pr
A ver si se reconduce la situación.
¿ Pero qué bobada es esta ?
¿ En serio #0 no sabes filtrar un poquito para que no te metan bulos ?
No hace falta ser periodista para eso.
www.elperiodico.com/es/economia/20260108/paro-finlandia-adelanta-espan
Y realmente, los datos de paro depende de cómo cada país los analice, contabilice o mida.
Aquí tienes la información buena:
ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/3-08012026-ap
No.
Es totalmente normal.
No necesitáis mucha ayuda para caer en la desinformación, ya os encargáis vosotros de buscárosla y propagarla.
Mira mi primer comentario.