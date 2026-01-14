edición general
El Foro de Davos diagnostica que la polarización social ya es la mayor amenaza para España junto a la escasez de talento y la falta de mano de obra

(...) En su apartado a España advierten de que la polarización social ya emerge como la principal amenaza para este país en un contexto marcado por la fragmentación política. En segunda posición se coloca la escasez de talento y la falta de mano de obra, al que se añade unos servicios públicos y una protección social "insuficientes", citando específicamente áreas como las pensiones, la educación y las infraestructuras. Esto supone un toque de atención al Gobierno actual, que suele sacar pecho de gestión económica y de promover...

Veo
traducción:

"Polarización social": los zurdos wokes son unos contestones que no se callan cuando un ciudadano de bien sueltas sus racistadas y machistadas que le dé la gana.

"falta talento y mano de obra" La gente no agacha la cabeza lo suficiente ante el patrón y exige sus derechos por lo que no ponemos explotarlos todo lo que nos gustaría.
3 K 52
Verdaderofalso
#5 los putos wokes que no dejan a uno ser nostálgico
2 K 36
alhambre
#5 Polarización social: vertemos mierda en los medios hasta que los más zoquetes escupan hacia arriba y culpamos a los progres de estar polarizados, porque llevan la contraria no escupiendo hacia arriba.
0 K 7
Leon_Bocanegra
Pues ya sabéis, señores de 20minutos. Si tanto os preocupa, dejad de meter mierda
2 K 25
Supercinexin
Precisamente dice el veinte esputos que es un toque de atención al Gobierno... y casi que lo único que está en manos del Gobierno y no traspasado a las comunidades autónomas, casi todas ellas del PP, son las pensiones y las infraestructuras que, hay que decirlo, son de lo mejor que hay en Europa.

Porque ahora no me van a decir los fachas que la polarización la ha creado el hijo de puta del Perro casado con un hombre, corrupto y cuya familia se dedica a robar y a la prostitución en saunas gays, al que Donald Trump debería secuestrar con sus Marines y llevárselo detenido a USA, ¿verdad? No será culpa de ese pobre hombre que haya crispación, también.
1 K 25
Macnulti_reencarnado
El sectarismo. La mayor lacra de España.
1 K 17
cunaxa
#3 La lacra de España es que ha llegado la extrema derecha a meter odio en todo y para todo.
A ver si se reconduce la situación.
1 K 17
Macnulti_reencarnado
#8 confirmación de mi mensaje.
1 K 17
NoMeVeas
#10 La derecha esta aplaudiendo el asesinato de una mujer blanca heterosexual con 2 hijos. Claro que crean odio y lo promueven.
0 K 9
NoMeVeas
#13 En fin, aqui te tienes que comportar porque te comes un ban, pero la derecha es los excrementos que se ven en los comentarios de esa noticia. Que si Zparo, que si dictadura socialcomunista con Perro Sanchez, que si Agenda 2030, que si todos vagos (menos ellos, ellos siempre muy currantes), que si paguitas. Las mismas paridas sin pruebas repetidas hasta la infinidad por gentuza que odia la inteligencia.
1 K 12
guillersk
#15 Dijo la sartén al cazo "apártate, que me tiznas"
0 K 10
cunaxa
¿ Falta de mano de obra en el país con más paro de l UE y de la OCDE ?
¿ Pero qué bobada es esta ?
¿ En serio #0 no sabes filtrar un poquito para que no te metan bulos ?
1 K 17
ContinuumST
#6 Ni soy periodista ni lo quiero ser. No estaba en el Foro de Davos personalmente. Votad negativo, si así lo consideráis.
0 K 13
cunaxa
#9 ¿ Pero no sabes que España es el país con más paro de la UE ?
No hace falta ser periodista para eso.
0 K 8
ContinuumST
#14 Pues si te soy sincero no lo sé.

www.elperiodico.com/es/economia/20260108/paro-finlandia-adelanta-espan

Y realmente, los datos de paro depende de cómo cada país los analice, contabilice o mida.
0 K 13
cunaxa
#16 Hay estándares internacionales para tener datos comparables.
Aquí tienes la información buena:
ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/3-08012026-ap
0 K 8
ContinuumST
#17 Ya, pero verás... como soy muy perro viejo, ¿quién facilita los datos a EU? España, verdad... pues eso. Y el concepto de parado en España es muy peculiar. Mucho. Supongo que lo sabes, ¿verdad? Que no INSINÚO que no haya muchas personas buscando curro y no lo encuentren, no digo eso.
0 K 13
cunaxa
#19 Y el concepto de parado en España es muy peculiar.
No.
Es totalmente normal.
0 K 8
ContinuumST
#21 Ajá. Si tú lo dices.
0 K 13
Veo
#14 la noticia es que lo dice el foro de Davos, no que sea así.
0 K 7
cunaxa
#18 Si el foro de Davos miente descaradamente, ¿ vamos a propagar su mentira a los cuatro vientos ?
No necesitáis mucha ayuda para caer en la desinformación, ya os encargáis vosotros de buscárosla y propagarla.
0 K 8
Veo
#20 El que "nos" llama tontos eres no, no quien mandó la noticia.

Mira mi primer comentario.
0 K 7

