La Flotilla Global Sumud enfrenta sus horas más críticas

Las embarcaciones que se dirigen rumbo a Gaza han recibido la alerta de un ataque inminente por parte de Israel. A la espera de que lleguen los buques desde Italia y España, los barcos continúan con la misión. La organización de la Flotilla Global Sumud ha convocado esta tarde una rueda de prensa urgente para informar sobre la situación actual de las embarcaciones y los próximos pasos a seguir tras haber recibido información fiable de un posible ataque por parte de Israel.