edición general
10 meneos
25 clics
La Flotilla Global Sumud enfrenta sus horas más críticas

La Flotilla Global Sumud enfrenta sus horas más críticas

Las embarcaciones que se dirigen rumbo a Gaza han recibido la alerta de un ataque inminente por parte de Israel. A la espera de que lleguen los buques desde Italia y España, los barcos continúan con la misión. La organización de la Flotilla Global Sumud ha convocado esta tarde una rueda de prensa urgente para informar sobre la situación actual de las embarcaciones y los próximos pasos a seguir tras haber recibido información fiable de un posible ataque por parte de Israel.

| etiquetas: flotilla global sumud , gaza , israel , ataque
8 2 3 K 85 actualidad
3 comentarios
8 2 3 K 85 actualidad
#3 ClaraBernardo
Ojo, pueden precipitarse los acontecimientos con un ataque de Israel, un estado que incumple todas las leyes internacionales y que no quiere interferencias en el genocidio que realiza sobre los palestinos.
3 K 34
#1 txelin
Pero si ya se sabía si no van a ser atacados, como pasó con las anteriores ¿por qué no se le escolta desde el principio?
No será para hacer el paripe y luego decir que lo hemos intentado pero hemos llegado tarde
1 K 14
TripleXXX #2 TripleXXX
Lo más lógico seria que esperasen a las fragatas que vienen a protegerlas.

Ya sabemos que los sionistas son capaces de todo, ya que han conseguido algún apoyo militar, mejor esperar que ir a pecho descubierto.
0 K 8

menéame