edición general
14 meneos
32 clics
La flotilla con ayuda a Gaza recibe un nuevo ataque con dron contra uno de sus barcos

La flotilla con ayuda a Gaza recibe un nuevo ataque con dron contra uno de sus barcos

El proyectil cae sobre la cubierta de la embarcación ‘Alma’, con bandera británica, y provoca un incendio, sofocado minutos después .

| etiquetas: israel , flotilla , ataque
11 3 0 K 182 actualidad
3 comentarios
11 3 0 K 182 actualidad
BastardWolf #2 BastardWolf
Atacando en aguas que no son suyas a embarcaciones desarmadas, y todavia hay quien defiende a estos nazis
2 K 32
Javi_Pina #3 Javi_Pina *
Otro acto de guerra en un tercer país de Israel. Aver si esta vez tambien dicen los Tunez que ha sido una colilla (tremenda colilla)
0 K 9
nemeame #1 nemeame
Asesinos y cobardes, lo tienen todo :peineta:
0 K 8

menéame