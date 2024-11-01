edición general
"Flight to Spain” (1951) [ENG]

"Este mundo nuestro: Vuelo a España" (1951), es una película de viajes a color, fotografiada por Ed Drews y producida por el director y productor estadounidense Carl Dudley (1910-1973). La película de 11 minutos lleva al espectador en un viaje por España, destacando sus históricas y vibrantes ciudades como Cádiz, Granada, Barcelona, Sevilla, Valencia y Madrid, a la vez que destaca aspectos importantes de la cultura española como el aceite de oliva, el corcho y la producción vinícola, además del baile flamenco.

Enlace al vídeo en Youtube, donde se puede ver con subtítulos en español:

www.youtube.com/watch?v=Z9LlWFi6BaQ
