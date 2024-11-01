edición general
El fiscalista y casero del novio de Ayuso se niega a aclarar si le ha vendido el polémico ático: "Tema privado"

Este mes de agosto expira el contrato de alquiler con derecho a compra que rige la permanencia del empresario en el inmueble

Veelicus
#2 TIenes razon, si no lo investiga el juez peinado es que no es de interes publico...
3
tul
#2 dos ladrones de la banda mafiosa mas peligrosa del pais y millonadas de dinero publico redirigidos a sus bolsillos, habria que cogerlos de los tobillos y agitarlos hasta que devuelvan todo
2
Uda
No. No es privado
3
PdePedro
#1 Justifique su respuesta. Una propiedad privada, dos particulares sin caracter publico y sin cargos publicos. No es asunto tuyo.
1
Uda
#2 ya te han contestado por mi...
0
pepel
#1 El novio "es un ciudadano privado".
0
reithor
Al fiscalista le va la marcha. Tanta impunidad aderezada con chulería solo se arregla a lo 1789.
0
Andreham
Estas cosas tienen algun registro publico?

Entiendo que "algo" debe haber porque Hacienda se entera si o si, pero no se si es un dato privado o algo que se puede consultar.

Si es algo privado, pues simplemente es una no-noticia, y hace bien el caballero en no dar la informacion, sobretodo porque puede meterle en un lio.
0
victorjba
#4 El registro de la propiedad, pero no es obligatorio. Y habiendo una empresa de por medio también tendrá que salir en el mercantil.
0

