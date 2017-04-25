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La Fiscalía se ratifica en pedir 29 años de cárcel para el hijo mayor de Jordi Pujol por corrupción

La Fiscalía se ratifica en pedir 29 años de cárcel para el hijo mayor de Jordi Pujol por corrupción

Anticorrupción mantiene los ocho años de cárcel para el resto de hermanos salvo para Josep, al que reclama 14, y los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de pena de 29 años de cárcel para el primogénito del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, acusado de varios delitos relacionados con la corrupción (asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude fiscal y esconder su patrimonio mientras era investigado).

| etiquetas: hijo , mayor , jordi puyol , piden , 29años , carcel
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4 comentarios
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#3 Poll
Que hagan un comunicado anunciado que renuncian a la herencia del padre, tal y como hizo el hermano menor de otra familia salpicada de polémicas judiciales.
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Andreham #1 Andreham
Lo hizo todo el padre así que ale, sobre-seido.
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Lamantua #2 Lamantua
Hostiassss, yo creía que llevaba años en prisión. En algunos juzgados los infartos por estrés no existen. xD xD xD
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angelitoMagno #4 angelitoMagno
#2 Lleva en la cárcel desde 2017.
elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493126860_373760.html

Casi nueve años y aún sin juzgar. Supongo que para cuando le condenen llevará tanto tiempo en prisión preventiva que ya haya cumplido la pena y saldrá libre. Como mínimo en tercer grado.
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menéame