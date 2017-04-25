La Fiscalía se ratifica en pedir 29 años de cárcel para el hijo mayor de Jordi Pujol por corrupción

Anticorrupción mantiene los ocho años de cárcel para el resto de hermanos salvo para Josep, al que reclama 14, y los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de pena de 29 años de cárcel para el primogénito del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, acusado de varios delitos relacionados con la corrupción (asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude fiscal y esconder su patrimonio mientras era investigado).