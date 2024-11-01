edición general
8 meneos
8 clics

La Fiscalía pide la pena de muerte para Tyler Robinson, el acusado de matar a Charlie Kirk

La Fiscalía de Utah ha anunciado los cargos que pedirá para el supuesto asesino del activista ultra Charlie Kirk. El fiscal del condado, Jeff Gray, ha sido quien ha comunicado la decisión.

| etiquetas: pena de muerte , fiscalía , tyler robinson , charlie kirk
6 2 1 K 76 actualidad
8 comentarios
6 2 1 K 76 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
joder que rencorosos estos nazis yankis ... si solo hizo lo que Kirk predicaba.
5 K 88
devilinside #2 devilinside
#1 Era el precio que había que pagar para que los americanos siguiesen disfrutando del derecho divino establecido en la Segunda Enmienda.
2 K 45
Ludovicio #3 Ludovicio
Una barbaridad lo que hizo y una barbaridad lo que le van a hacer.

Y en ese país se creen el primer mundo.
5 K 76
calde #6 calde
#3 Cómo se van a creer 1er mundo...? :-)
Lo dices en serio...? :-|
No puede ser, joder! >:-(
Cómo se van a creer eso de verdad??? ?(
Pensar los yankees que son una sociedad avanzada con un presidente que pide beber lejía... ¬¬
En serio se creen eso!? :-O
Nah, Nos estás tomando el pelo... :troll:
1 K 23
#5 Turny
Aunque no estoy a favor de portar armas tampoco lo estoy de la demagogia, Kirk predicaba llevar armas para defenderse de un atacante, no de llevarlas para atacar a alguien desarmado. Hay una sutil diferencia entre matar y defenderse.
2 K 28
Asimismov #8 Asimismov
#5 que si Kirk no llevaba armas era porque no quiso ...
0 K 12
Supercinexin #4 Supercinexin *
Salvajes que nunca salieron del siglo XIX. Eso es lo que son en ese puto país de mierda.
1 K 27
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Es curioso, demasiada poca información que aparece de lo supuestamente de izquierdas que era el asesino como decían algunos para sembrar el odio... Porque de izquierdas tiene lo que yo tengo de mapache.
0 K 13

menéame