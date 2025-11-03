Fiscalía pide 9 años de cárcel para el futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

La Fiscalía ha solicitado 9 años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, por la presenta agresión sexual a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona en 2024. Según el escrito de acusación consultado por Europa Press, el Ministerio Público también solicita que abone 65.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por las secuelas psicológicas y los daños morales causados.