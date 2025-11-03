Fiscalía pide 9 años de cárcel para el futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

La Fiscalía ha solicitado 9 años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, por la presenta agresión sexual a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona en 2024. Según el escrito de acusación consultado por Europa Press, el Ministerio Público también solicita que abone 65.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por las secuelas psicológicas y los daños morales causados.
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La denunciante no ha ofrecido una explicación de por qué siguió a Aguado al baño ni de cómo se desarrollaron los hechos dentro. Un testigo asegura, además, que inmediatamente después de los supuestos hechos ambos se sentaron juntos en un sofá de la sala “con total normalidad”. Dos
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