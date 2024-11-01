La Fiscalía de Málaga pide tres años de cárcel para el padre Custodio por un delito de odio al islam

El sacerdote Custodio Ballester ya fue apartado en 2017 de su parroquia en Barcelona por el cardenal Juan José Omella, tras ser acusado de apología del franquismo, de participar en desfiles con banderas franquistas y paramilitares y de realizar manifestaciones de carácter homófobo. Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos sacerdotes y el responsable de un medio digital acusados de un delito de odio por «sus manifestaciones contra migrantes, musulmanes y el islam...
