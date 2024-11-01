De la Fiscalía a la Cámara de Cuentas o el Ministerio de Hacienda: nadie investiga si hay fraude en los contratos menores de la Sanidad madrileña

El Tribunal de Justicia de la UE advirtió en su día a España de que el "elevado umbral" establecido en sus leyes para los contratos de obras y servicios de menor cuantía, los conocidos como contratos menores, es una de las vías que facilitan la corrupción. En general, considera que "la celebración ilegal de contratos de adjudicación directa" –a dedo– es la "más grave" infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos. Más precisa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en un 25% el sobrecoste que ge