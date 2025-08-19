Fiscal de Rhode Island bajo investigación tras advertir “se van a arrepentir de esto” durante su arresto [ENG]  

Una fiscal de Rhode Island está siendo investigada después de que una "bodycam" policial la grabara advirtiendo a los agentes: “se van a arrepentir de esto” mientras era arrestada. Devon Flanagan, asistente especial del fiscal general, fue arrestada por la policía de Newport el 14 de agosto frente a un restaurante por presunta invasión de propiedad, según las autoridades. Las imágenes de la cámara corporal proporcionadas por el departamento de policía muestran a Flanagan pidiendo varias veces a un agente que apague su cámara.
| etiquetas: rhode island , fiscal , arresto , devon flanagan
Pero lo de obligarle al policía a apagar la cámara, creyéndose que tenía derecho, directamente de traca.
Vaya dos estúpidas.
#2 Y lo de "I'm an AG (portazo en toda la cara) sin acabar la frase ????) ".
x.com/DefiantLs/status/1957561794131816875
Ayer vi en Netflix el documental ¿La verdad sobre Jussie Smollett? y hay un momento en que Jussie le solicita al policía que deje de grabar y el policía dice más o menos: Apago la cámara a petición del Sr. Jussie.
Supongo que un caso era una detención y otra una toma de declaración cómo víctima, pero ahora me has dejado dudando.
"a spokesperson for the Attorney General’s Office, told the Boston Globe on Monday that Flanagan’s request for cops to cut the cameras does not reflect statewide policy and only applies to victims and witnesses of crimes."
nypost.com/2025/08/19/us-news/ri-prosecutor-threatens-cops-to-shut-off
Por cierto ¿Qué propiedad privada está invadiendo en el exterior de un Restaurante?
Queda en libertad al llegar a la comisaria.