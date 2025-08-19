edición general
Fiscal de Rhode Island bajo investigación tras advertir “se van a arrepentir de esto” durante su arresto [ENG]

Una fiscal de Rhode Island está siendo investigada después de que una "bodycam" policial la grabara advirtiendo a los agentes: “se van a arrepentir de esto” mientras era arrestada. Devon Flanagan, asistente especial del fiscal general, fue arrestada por la policía de Newport el 14 de agosto frente a un restaurante por presunta invasión de propiedad, según las autoridades. Las imágenes de la cámara corporal proporcionadas por el departamento de policía muestran a Flanagan pidiendo varias veces a un agente que apague su cámara.

8 comentarios
#1 Grahml *
El típico caso de "no sabes con quién estás hablando".

Pero lo de obligarle al policía a apagar la cámara, creyéndose que tenía derecho, directamente de traca.

Vaya dos estúpidas.

#2 Y lo de "I'm an AG (portazo en toda la cara) sin acabar la frase ????) ".
1 K 39
victorjba #2 victorjba
#1 You don't know who the fuck I am o algo así xD
0 K 20
#5 Grahml
#2 La verdad que el asunto escaló dramáticamente con el espectáculo de la amiga, a partir del minuto 2:35, gritando al fondo.

x.com/DefiantLs/status/1957561794131816875
1 K 39
victorjba #8 victorjba
#5 No se si es el acento o que lleva un pedal considerable xD "She's a lawyer" "Lawyer? The one I have hanging here" xD
0 K 20
Fotoperfecta #4 Fotoperfecta *
#1 Pues no sé yo lo de la obligación de la cámara.
Ayer vi en Netflix el documental ¿La verdad sobre Jussie Smollett? y hay un momento en que Jussie le solicita al policía que deje de grabar y el policía dice más o menos: Apago la cámara a petición del Sr. Jussie.
Supongo que un caso era una detención y otra una toma de declaración cómo víctima, pero ahora me has dejado dudando.
0 K 14
#7 Grahml *
#4 Parece ser que el policía sólo debe apagar la cámara si es a petición de un testigo o una víctima.

"a spokesperson for the Attorney General’s Office, told the Boston Globe on Monday that Flanagan’s request for cops to cut the cameras does not reflect statewide policy and only applies to victims and witnesses of crimes."

nypost.com/2025/08/19/us-news/ri-prosecutor-threatens-cops-to-shut-off
0 K 19
Cehona #3 Cehona
Mal por la prepotencia del fiscal, me recuerda a cierto juez en La Moncloa, pidiendo que su mesa, estuviera más alta que el resto en un interrogatorio.
Por cierto ¿Qué propiedad privada está invadiendo en el exterior de un Restaurante?
0 K 15
Format_C #6 Format_C
Detenida por sus santos cojones, ni le lee sus derechos.
Queda en libertad al llegar a la comisaria.
0 K 7

