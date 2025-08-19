Fiscal de Rhode Island bajo investigación tras advertir “se van a arrepentir de esto” durante su arresto [ENG]  

Una fiscal de Rhode Island está siendo investigada después de que una "bodycam" policial la grabara advirtiendo a los agentes: “se van a arrepentir de esto” mientras era arrestada. Devon Flanagan, asistente especial del fiscal general, fue arrestada por la policía de Newport el 14 de agosto frente a un restaurante por presunta invasión de propiedad, según las autoridades. Las imágenes de la cámara corporal proporcionadas por el departamento de policía muestran a Flanagan pidiendo varias veces a un agente que apague su cámara.