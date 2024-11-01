La fiscal general Pam Bondi ha sido amenazada con cárcel si no entrega archivos Epstein eng  

El representante demócrata Ro Khanna hizo la amenazó la fecha límite del viernes. Khanna, cuya Ley de Transparencia sobre Epstein ha encabezado la campaña para la divulgación, dijo: «Quiero dejar muy claro que necesitamos una divulgación completa. Cualquiera que manipule o oculte documentos, o que realice una redacción excesiva, será procesado por obstrucción a la justicia». «Procesaremos a las personas independientemente de su cargo»