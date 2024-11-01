edición general
La fiscal general Pam Bondi ha sido amenazada con cárcel si no entrega archivos Epstein eng

El representante demócrata Ro Khanna hizo la amenazó la fecha límite del viernes. Khanna, cuya Ley de Transparencia sobre Epstein ha encabezado la campaña para la divulgación, dijo: «Quiero dejar muy claro que necesitamos una divulgación completa. Cualquiera que manipule o oculte documentos, o que realice una redacción excesiva, será procesado por obstrucción a la justicia». «Procesaremos a las personas independientemente de su cargo»

comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Pam Bondi se estará empezando a preguntar si mereció la pena aceptar el cargo de Fiscal General
Orange_Noticias #3 Orange_Noticias
#1 Estados Unidos: un harapiento con cinturon de Gucci xD xD xD
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Quien con Trump se acuesta, naranja despierta...
