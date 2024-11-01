edición general
12 meneos
11 clics

Las finanzas de los Legionarios de Cristo bajo la lupa

HBO-Max entregó el último de cuatro capítulos de El lobo de Dios, miniserie documental sobre los crímenes del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo encubierto en vida por la Iglesia católica. Los abusos sexuales a sus hijos biológicos y a otros 60 menores de edad dentro de la organización son tratados con la fuerza del látigo crítico que la historia amerita. No obstante, el relato apenas rasguña el corazón financiero de una congregación que ostenta un gran poder cultural e ideológico entre las élites...

| etiquetas: finanzas , hbo , legionarios , cristo , abusos , sexuales
10 2 0 K 116 politica
3 comentarios
10 2 0 K 116 politica
Pedrodelafuente459 #1 Pedrodelafuente459
Se me revuelve el estómago lo que hizo ese señor.
1 K 13
wildseven23 #3 wildseven23
Recordemos que la familia Aznar está más que ligada a esta basura.
0 K 13
millanin #2 millanin
Este tipo de organizaciones deberían estar muy prohibidas.
0 K 7

menéame