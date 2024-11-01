Las finanzas de los Legionarios de Cristo bajo la lupa

HBO-Max entregó el último de cuatro capítulos de El lobo de Dios, miniserie documental sobre los crímenes del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo encubierto en vida por la Iglesia católica. Los abusos sexuales a sus hijos biológicos y a otros 60 menores de edad dentro de la organización son tratados con la fuerza del látigo crítico que la historia amerita. No obstante, el relato apenas rasguña el corazón financiero de una congregación que ostenta un gran poder cultural e ideológico entre las élites...