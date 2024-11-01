edición general
El fichaje de Vito Quiles abre grietas entre exdirigentes del PP: “Ha sido un error”

Voces de peso de la formación han mostrado su rechazo a la participación del activista ultra en el cierre de campaña de Jorge Azcón

7 comentarios
ipanies #1 ipanies
Dio una imagen de desesperación y poca seriedad bastante importante. Pero ese no es el mayor problema de la organización delictiva.
Druidaferal #2 Druidaferal
#1 pero si el psoe no lo ha fichado :troll:
Cuñado #3 Cuñado *
#1 Pues yo creo que está entre los primeros.

Los problemas del PP no son los que se derivan de ser una organización criminal llena de ladrones e hijosdeputa; esos son, en todo caso, los problemas de España.

Los problemas del PP son que sus votantes dejen de verlos como un partido serio (sí, ya lo sé, pero no se llega a pepero pensando) y se conviertan en un partido indistinguible de Vox. Hay muchas mamandurrias en juego.

Yo he llegado a escuchar a Xaime da Pena en petit comité (no preguntes) decir que Vito Quiles es "un puto fascista". Imagínate el nivel.
ipanies #6 ipanies
#3 En Aragón lo tenían facilísimo con Vox, solo tenían que taladrar con el tema del trasvase y ya estaba, pero no, los agricultores han votado a los fachas en masa y al día siguiente se han dado cuenta de que lo único que proponen para Aragón es llevarse el agua al levante :palm:
Cuñado #7 Cuñado
#6 Trasvases, sanidad pública, educación pública... Dejémonos de polladas y centrémonos en lo verdaderamente importante: decir muchas veces España, los trapitos de colores y poder insultar a los putos moros y a los putos maricones como se ha hecho toda la vida. ¡Sólo queda Vox!
Chinchorro #4 Chinchorro *
#1 Yo creo qué más bien quieren traerse a los confrancosevivíamejoristas veinteañeros que tanto gustan de chupar redes sociales y todas putas y la abuela me roba con su pensión y el moro me roba el trabajo que ahora mismo conforma el grueso de votantes de vox.
#5 soberao
#1 El PP siempre contratando a mano de obra extranjera, como en este caso a Vito Zoppellari Quilés para trabajos en B y ahorrarse tener que pagarle según el convenio. Además como no ha terminado la carrera le puede hacer un contrato de becario.
