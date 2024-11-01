·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8566
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4657
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
5076
clics
La detenida por envenenar a su marido es una influencer con casi 400.000 seguidores en Instagram
2912
clics
Los Gemeliers, hospitalizados tras sufrir una brutal agresión en Madrid
2988
clics
Una turbina contra el mundo: cómo un hombre empecinado levantó en solitario el molino de viento más raro de Europa
más votadas
412
Los márgenes empresariales baten récords en 2025 y la productividad por trabajador sube el doble que salarios
450
El algoritmo silencia a Epstein: Mientras RRSS invisibilizan la red de pedofilia de las élites, viralizan la moda therians
368
The London Economic: Los multimillonarios odian al presidente del Gobierno español: debe estar haciendo algo bien [Ing]
594
El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'
351
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
24
meneos
57
clics
El fichaje de Vito Quiles abre grietas entre exdirigentes del PP: “Ha sido un error”
Voces de peso de la formación han mostrado su rechazo a la participación del activista ultra en el cierre de campaña de Jorge Azcón
|
etiquetas
:
pp
,
vito quiles
,
ultra
,
azcon
15
9
0
K
143
PPopulares
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
9
0
K
143
PPopulares
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ipanies
Dio una imagen de desesperación y poca seriedad bastante importante. Pero ese no es el mayor problema de la organización delictiva.
7
K
81
#2
Druidaferal
#1
pero si el psoe no lo ha fichado
0
K
9
#3
Cuñado
*
#1
Pues yo creo que está entre los primeros.
Los problemas del PP no son los que se derivan de ser una organización criminal llena de ladrones e hijosdeputa; esos son, en todo caso, los problemas de España.
Los problemas del PP son que sus votantes dejen de verlos como un partido serio (sí, ya lo sé, pero no se llega a pepero pensando) y se conviertan en un partido indistinguible de Vox. Hay muchas mamandurrias en juego.
Yo he llegado a escuchar a Xaime da Pena en petit comité (no preguntes) decir que Vito Quiles es "un puto fascista". Imagínate el nivel.
0
K
9
#6
ipanies
#3
En Aragón lo tenían facilísimo con Vox, solo tenían que taladrar con el tema del trasvase y ya estaba, pero no, los agricultores han votado a los fachas en masa y al día siguiente se han dado cuenta de que lo único que proponen para Aragón es llevarse el agua al levante
2
K
34
#7
Cuñado
#6
Trasvases, sanidad pública, educación pública... Dejémonos de polladas y centrémonos en lo verdaderamente importante: decir muchas veces España, los trapitos de colores y poder insultar a los putos moros y a los putos maricones como se ha hecho toda la vida. ¡Sólo queda Vox!
1
K
22
#4
Chinchorro
*
#1
Yo creo qué más bien quieren traerse a los confrancosevivíamejoristas veinteañeros que tanto gustan de chupar redes sociales y todas putas y la abuela me roba con su pensión y el moro me roba el trabajo que ahora mismo conforma el grueso de votantes de vox.
1
K
25
#5
soberao
#1
El PP siempre contratando a mano de obra extranjera, como en este caso a Vito Zoppellari Quilés para trabajos en B y ahorrarse tener que pagarle según el convenio. Además como no ha terminado la carrera le puede hacer un contrato de becario.
2
K
40
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los problemas del PP no son los que se derivan de ser una organización criminal llena de ladrones e hijosdeputa; esos son, en todo caso, los problemas de España.
Los problemas del PP son que sus votantes dejen de verlos como un partido serio (sí, ya lo sé, pero no se llega a pepero pensando) y se conviertan en un partido indistinguible de Vox. Hay muchas mamandurrias en juego.
Yo he llegado a escuchar a Xaime da Pena en petit comité (no preguntes) decir que Vito Quiles es "un puto fascista". Imagínate el nivel.