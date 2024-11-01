Ferrol, principal candidata de la china SAIC para fabricar 120.000 MG al año

La operación requiere reorganizar el puerto de la ciudad, con la reubicación de Windwaves (Grupo Nervión empresa especializada en hacer estructuras de acero para parques eólicos flotantes) , que ocupa 8 hectáreas estratégicas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajó a China en abril para reunirse con los máximos responsables de Saic, visitar su planta de baterías en Zhengzhou y el centro de I+D en Shanghái. Tambíen fue un motivo del cuarto viaje a China de Pedro Sanchez en tres años. Galicia destaca su ecosistema industrial y logístico