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Ferrol, principal candidata de la china SAIC para fabricar 120.000 MG al año

Ferrol, principal candidata de la china SAIC para fabricar 120.000 MG al año

La operación requiere reorganizar el puerto de la ciudad, con la reubicación de Windwaves (Grupo Nervión empresa especializada en hacer estructuras de acero para parques eólicos flotantes) , que ocupa 8 hectáreas estratégicas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajó a China en abril para reunirse con los máximos responsables de Saic, visitar su planta de baterías en Zhengzhou y el centro de I+D en Shanghái. Tambíen fue un motivo del cuarto viaje a China de Pedro Sanchez en tres años. Galicia destaca su ecosistema industrial y logístico

| etiquetas: ferrol , saic , mg , coche , electrico
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3 comentarios
6 1 0 K 75 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Mola que chinos y ferrolanos hayan disfrutado de su cultura alcoholica. Ahora, a disfrutar la resaca.
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#2 laruladelnorte
según aclaró Rueda, la región «está abierta a posibilidades e inversiones y he venido a ofrecer Galicia como un lugar propicio para eso». No obstante, a pesar de las reuniones al más alto nivel, matizó «no hemos cerrado nada».

Pode ser que si,pode ser que non,pode ser que sexa,pode ser ou non... ¬¬
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#3 abogado_del_diablo
Yo creo que tiene muchas posibilidades de que hagan como en Figueruelas: sueldos contenidos y fábrica ya construida en un país con infraestructuras decentes. Los fabricantes chinos están con problemas de liquidez por la brutal guerra de precios en China que les limita la inversión para expandirse en Europa.
Y enhorabuena a los ferrolanos si llega, una ciudad con esa historia industrial bien lo merece.
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menéame