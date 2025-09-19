edición general
5 meneos
53 clics
Feroces críticas a TVE por compartir en sus redes sociales una parodia a Juan Carlos I en el programa de Buenafuente

Feroces críticas a TVE por compartir en sus redes sociales una parodia a Juan Carlos I en el programa de Buenafuente  

El programa de Andreu Buenafuente, 'Futuro imperfecto', ha lanzado un sketch en el que el Emérito se transforma en Sergio Ramos cantando.

| etiquetas: rey , emerito , tve , buenafuente , parodia , video
4 1 1 K 36 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 36 actualidad
#1 capa5
Y esa gente que se ha creído, ¿que esto es EEUU? :-D
1 K 20
borteixo #5 borteixo
#1 el tema es que en tve si a alguien se le lambe el culo es a la corona, mucho más que al presidente.
0 K 10
Harkon #7 Harkon *
Ya están los fachospollaheridas llorando porque le tocan al campechano putero corrupto mayor del reino?

Que prueben a sacarle la lengua del culo, a ver si dejan de dar tanto asco.
0 K 18
frg #8 frg
¿Feroces? No se quién se puede poner así por semejante parodia. Muchos Madrilistas también odian a Sergio Ramos :-D
0 K 12
SMaSeR #6 SMaSeR
Un buen identificador de mermados los que lloran por estas cosas xD.
0 K 7
Rokadas98 #2 Rokadas98 *
Pues hizo gracia esa parodia. estoy seguro que al emérito le ha hecho gracia.
0 K 7
#3 Albarkas
#2 Y si no le ha hecho gracia, que se aguante. Que ya que le pagamos todo, por lo menos que aguante los chistes.
1 K 15

menéame