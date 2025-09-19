·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8830
clics
¿Pero la conocía o no?
7371
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
7109
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6695
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5576
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
635
Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional
549
Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
676
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
631
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
401
Buenafuente: "¿Todavía estamos discutiendo si es un genocidio?"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
53
clics
Feroces críticas a TVE por compartir en sus redes sociales una parodia a Juan Carlos I en el programa de Buenafuente
El programa de Andreu Buenafuente, 'Futuro imperfecto', ha lanzado un sketch en el que el Emérito se transforma en Sergio Ramos cantando.
|
etiquetas
:
rey
,
emerito
,
tve
,
buenafuente
,
parodia
,
video
4
1
1
K
36
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
36
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
capa5
Y esa gente que se ha creído, ¿que esto es EEUU?
1
K
20
#5
borteixo
#1
el tema es que en tve si a alguien se le lambe el culo es a la corona, mucho más que al presidente.
0
K
10
#4
capitan__nemo
*
Que rule el video.
Si el Rey Emérito cantara por Sergio Ramos (minuto 4:57)
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/SEA_TEMFUT2/mp4/8/0/175822944760
www.rtve.es/play/videos/futuro-imperfecto/rey-emerito-sergio-ramos/167
0
K
19
#7
Harkon
*
Ya están los fachospollaheridas llorando porque le tocan al campechano putero corrupto mayor del reino?
Que prueben a sacarle la lengua del culo, a ver si dejan de dar tanto asco.
0
K
18
#8
frg
¿Feroces? No se quién se puede poner así por semejante parodia. Muchos Madrilistas también odian a Sergio Ramos
0
K
12
#6
SMaSeR
Un buen identificador de mermados los que lloran por estas cosas
.
0
K
7
#2
Rokadas98
*
Pues hizo gracia esa parodia. estoy seguro que al emérito le ha hecho gracia.
0
K
7
#3
Albarkas
#2
Y si no le ha hecho gracia, que se aguante. Que ya que le pagamos todo, por lo menos que aguante los chistes.
1
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si el Rey Emérito cantara por Sergio Ramos (minuto 4:57)
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/SEA_TEMFUT2/mp4/8/0/175822944760
www.rtve.es/play/videos/futuro-imperfecto/rey-emerito-sergio-ramos/167
Que prueben a sacarle la lengua del culo, a ver si dejan de dar tanto asco.