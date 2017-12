Feliz futuro de mierda para chinos y no chinos  

Estos días China está volviendo a romper sus récords de contaminación, con niveles que superan en hasta 8 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En este vídeo os enseño cómo luce el centro de Chengdu con 307 μg/m³ de partículas perjudiciales, una cifra que, lamentablemente, se puede llegar a repetir muchos días al año en cientos de ciudades del país. Sin embargo, conviene no olvidar que este problema afecta a todo el mundo (no hay fronteras en la atmósfera) y por el que no solo deben responsabilizarse los chinos.