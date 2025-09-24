edición general
Felipe VI pide a Israel que detenga la "masacre" en Gaza: "Es un acto aberrante. Nos repugna y avergüenza"

" No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, ante tantas muertes entre la población civil, ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas" , ha añadido. Felipe VI ha calificado estos hechos como " actos aberrantes" que, según ha dicho, " repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional".

paumal #1 paumal
Lady Madrid y el Carapolla han tuiteado algo?
Kasterot #9 Kasterot
Creo que no van ha hacer caso al Rey de Jerusalén.
vicus. #4 vicus.
El Rey de España también es ETA. Repitan conmigo, Felpudo, felpudo...y por supuesto, un viva España, viva el rey el orden y la ley.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#0 Sesto era Camilo.
#10 BurraPeideira_
La aberración es que esté él ahí en representación de España, lo de Palestina es un genocidio.
Por cierto, volvió a citar los atentados del 12 de Octubre como lo que inició la espiral de violencia, como si esos atentados no fueran también la respuesta a otros actos de Israel.
bronco1890 #11 bronco1890
Si no lo condena malo y si lo condena peor.
Todo mal
#12 AlexGuevara
#11 Lo has pillado
j_adoremoi #7 j_adoremoi
Está probando a ver si adelanta a Pedro Sánchez por la derecha para llevarse el Nobel de la paz
MoussaZy #6 MoussaZy
Mucha comedia pero el hambre y bombas siguen asesinando cada minuto desde hace años.
#5 xazazu
Un payaso leyendo un discurso que no ha escrito él.
