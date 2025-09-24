Felipe VI pide a Israel que detenga la "masacre" en Gaza: "Es un acto aberrante. Nos repugna y avergüenza"

" No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, ante tantas muertes entre la población civil, ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas" , ha añadido. Felipe VI ha calificado estos hechos como " actos aberrantes" que, según ha dicho, " repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional".