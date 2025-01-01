edición general
El FBI destituye al exdirector interino y al agente involucrado en las investigaciones del Asalto al Capitolio

El FBI destituye al exdirector interino y al agente involucrado en las investigaciones del Asalto al Capitolio

Según Fox, altos funcionarios del FBI comunicaron a los agentes que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del viernes, sin darles ninguna razón específica. Entre ellos se encuentran el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, el agente especial Walter Giardina y el jefe de la Oficina de Washington, Steven Jensen, quien desempeñó un papel clave en las investigaciones del 6 de enero.

themarquesito #3 themarquesito
La administración Trump no deja pasar un solo día sin hacer fascistadas
4
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 #3 y así es como se manipula la historia delante de nuestros ojos
1
Mangione #2 Mangione
xD xD xD Fascistas traidores traicionando todo y a todos, ¿quién podía verlo venir? xD xD xD
1
Milmariposas #1 Milmariposas
Gilead cada día más cerca... :wall:
0
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Y sin disimular.
0
Spirito #6 Spirito
Es lo que ha votado ese civilizado, compasivo y muy cristiano Pueblo.
0

