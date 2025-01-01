El FBI destituye al exdirector interino y al agente involucrado en las investigaciones del Asalto al Capitolio

Según Fox, altos funcionarios del FBI comunicaron a los agentes que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del viernes, sin darles ninguna razón específica. Entre ellos se encuentran el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, el agente especial Walter Giardina y el jefe de la Oficina de Washington, Steven Jensen, quien desempeñó un papel clave en las investigaciones del 6 de enero.