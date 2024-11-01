La fascinante ingeniería del Titanic : cómo se construyó el gran transatlántico [Eng]  

[11:27] Cuando muchos de nosotros supimos por primera vez del RMS Titanic, se presentó como una de las mayores ironías de la historia: el transatlántico "insumergible" que se hundió en su viaje inaugural. Por supuesto, la historia es mucho más compleja, como bien sabe cualquiera que se obsesione con este desafortunado barco. Dejando de lado, por un momento, el tema del hundimiento, consideremos qué implicó convertirlo en una de las creaciones más gloriosas del hombre lanzadas al océano hasta la fecha, o mejor dicho, una de las tres más gloriosa