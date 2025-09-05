Farage, líder en todas las encuestas del Reino Unido, anuncia que prohibirá la Hermandad Musulmana si es elegido presidente

Farage, quien ha consolidado su liderazgo tras meses de ascenso en los sondeos, argumentó que «el Reino Unido debe protegerse de influencias externas que erosionen nuestra cultura, seguridad y modo de vida», una declaración que resonó fuertemente entre sus seguidores presentes en el evento. La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por una base electoral que ve en esta postura una defensa de la identidad nacional, aunque también ha desatado un intenso debate político y social.