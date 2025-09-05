edición general
Farage, líder en todas las encuestas del Reino Unido, anuncia que prohibirá la Hermandad Musulmana si es elegido presidente

Farage, quien ha consolidado su liderazgo tras meses de ascenso en los sondeos, argumentó que «el Reino Unido debe protegerse de influencias externas que erosionen nuestra cultura, seguridad y modo de vida», una declaración que resonó fuertemente entre sus seguidores presentes en el evento. La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por una base electoral que ve en esta postura una defensa de la identidad nacional, aunque también ha desatado un intenso debate político y social.

Andreham #1 Andreham
Siempre la misma cantinela: enemigo externo, cultura patria y valores.

Arreglar el paro? Subir sueldos? Mejorar la calidad de vida?

Eso son cosas de comunistas y piojos rojos.
#2 soberao
#1 Lo que quieren sus votantes, después que disfruten de lo votado...
sotillo #8 sotillo
#1 De esto saben de sobra, durante mucho tiempo fueron “El enemigo externo” por excelencia del mundo y están acostumbrados a erradicar a quien amenazaba su estatus y sus plantaciones
#10 arreglenenlacemagico
#1 en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherhood bueno creo que la hermandad no comparte tus valores tampoco asi que no se porque te parece mal meneame 2025 defendiendo a la hermandad musulmana para demostrar su condena a farage :palm:
Supercinexin #4 Supercinexin
Líder en las encuestas y las.mejores no le dan ni un treinta por ciento de intención de voto.

El fracaso absoluto de las políticas neoliberales: si se supone que eres "socialdemócrata" y lo único que haces es guerras, apoyar a Israel, potenciar todo lo privado "porque es lo que de verdad funciona y hay que ahorrar", no arreglas ni la educación ni la sanidad en ruinas, llenas las duchas del vestuario de mujeres de tíos maquillados con un rabo más grande que el tuyo y encima…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#4 un 30 por cien de intención de voto declarado en las encuestas es mucho.
Tontavsky #5 Tontavsky
Fuego nórdico
#11 Suleiman
No aprendieron de la ultima tomadura de pelo de este aprendiz de trump? Van a volver a caer otra vez?
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Lo mismo haría o hace la Hermandad Musulmana, por tanto podemos concluir que son la misma mierda. Estos tipejos son los que inician guerras en las que ellos y los suyos nunca luchan.
Brill #7 Brill
Que le elijan a ver qué pasa. Con lo del Brexit les fue todo de fábula.

Y que revienten de una puta vez.
sotillo #9 sotillo
#7 Si queda algo, lo mismo no queda ni que reventar
allaquevamos #12 allaquevamos
Este señor creo que era el que decía que lo ahorrado por el Brexit iba a ir directo al NHS (sanidad).... pues parece que no fue así.

Dicho esto, no se si ganará pero buenos resultados seguro que obtiene.
Recordad que VOX es tercera fuerza política en España.
