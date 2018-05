Famoso payaso belga asesina a su ex-novia y luego retrasmite su enfrentamiento con la policia [eng]

Un famoso payaso belga asesinó a su novia delante de sus hijos y se enfrentó a la policía en una azotea. Kevin Lapeire, que saltó a la fama en la versión belga de Got Talent, no se llevaba bien con los hijos adolescentes de su novia, lo que llevó a la ruptura de la relación. Se cree que reclutó a su ayudante payaso Dietwin Haegeman, para matar a Caroline en un ataque de venganza el Día de la Madre. El asesino, que había trabajado como payaso en hospitales pediátricos dijo a los hijos "Ya no soy un payaso de hospital, soy un payaso criminal"