La falta de casco y seguro, principales infracciones en el primer día de multas a usuarios de patinetes en Sevilla

El Ayuntamiento de la capital andaluza ha establecido una serie de normas para poder circular con patinetes eléctricos, entre las que destacan el uso obligatorio del casco, la contratación de un seguro, el uso de luces y prendas reflectantes cuando no haya visibilidad y la limitación de la velocidad a 15 kilómetros por hora para ir por el carril bici.
Más seguridad para los ciclistas, pero no precisamente para los usuarios de patinetes.
Al igual que la limitación de 15 km/h en el carril bici es sencillamente absurda, porque no solo es para patinetes.
Cualquiera diría que el objetivo es desincentivar el uso de vehículos de movilidad personal.
Igualmente, sólo podrán ir por esta vía reservada los patinetes que tengan una potencia inferior o igual a 250 vatios. Los superiores han de hacerlo por la calzada. Ninguno de ellos podrá ir por la acera ni por las zonas peatonales.