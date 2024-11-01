La falta de casco y seguro, principales infracciones en el primer día de multas a usuarios de patinetes en Sevilla

Un infractor se intenta dar a la fuga en el distrito Macarena y es alcanzado y reducido por un policía local.

El Ayuntamiento de la capital andaluza ha establecido una serie de normas para poder circular con patinetes eléctricos, entre las que destacan el uso obligatorio del casco, la contratación de un seguro, el uso de luces y prendas reflectantes cuando no haya visibilidad y la limitación de la velocidad a 15 kilómetros por hora para ir por el carril bici.