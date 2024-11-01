edición general
La falta de casco y seguro, principales infracciones en el primer día de multas a usuarios de patinetes en Sevilla

Un infractor se intenta dar a la fuga en el distrito Macarena y es alcanzado y reducido por un policía local.
El Ayuntamiento de la capital andaluza ha establecido una serie de normas para poder circular con patinetes eléctricos, entre las que destacan el uso obligatorio del casco, la contratación de un seguro, el uso de luces y prendas reflectantes cuando no haya visibilidad y la limitación de la velocidad a 15 kilómetros por hora para ir por el carril bici.

3 comentarios
  1. #1 pandasucks
    Ya si se ponen a comprobar si son dueños del monopatín que llevan, ni te cuento!
    
  2. Alakrán_ #2 Alakrán_
    Pues la inmensa mayoría de los patinetes van a tener que circular por la calzada, porque patinetes de 250w pocos, sobre todo teniendo en cuenta que la ley permite hasta 1.000w de potencia nominal.
    Más seguridad para los ciclistas, pero no precisamente para los usuarios de patinetes.
    Al igual que la limitación de 15 km/h en el carril bici es sencillamente absurda, porque no solo es para patinetes.
    Cualquiera diría que el objetivo es desincentivar el uso de vehículos de movilidad personal.

    Igualmente, sólo podrán ir por esta vía reservada los patinetes que tengan una potencia inferior o igual a 250 vatios. Los superiores han de hacerlo por la calzada. Ninguno de ellos podrá ir por la acera ni por las zonas peatonales.
    
  3. RafaMoratilla #3 RafaMoratilla
    Unos buscan votos a base de decencia y otros muy conscientes de quienes les votan los buscan en la más absoluta indecencia.
    

